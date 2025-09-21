Eşi ve çocuğunu kaza süsü vererek öldürdü! Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Türkiye kan donduran bu olayı konuştu! Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanlarından 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın bulunduğu araç 12 eylül günü Kızılırmak nehrine uçmuş, kazadan bir tek Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu.

KAZA SONRASI DAVRANIŞLARI VE BULGULAR TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazadan sağ kurtulan Serdar Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkmış olması, sudan çıktıktan sonra yüzme bilmesine rağmen kurtarma için herhangi bir eylemde bulunmayışı üzerine soruşturma derinleştirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER, GÖRGÜ TANIKLARININ SÖYLEDİKLERİ... DOKTOR TUTUKLANDI

Öte andan Kıyak'ın çelişkili ifadeleri, Kızılırmak'a ters şekilde düşen otomobilden sağ çıkması, görgü tanıkları ve Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarının ifadeleri üzerine harekete geçildi. Kıyak, cinayet suçundan tutuklandı.

KAN DONDURAN OLAYIN ARDINDAN YASAK AŞK ÇIKTI: "MESAJLAŞMALARIMI YAKALADI"

Ayrıca olayla ilgili olarak sır perdesi de aralanmaya başladı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık" dediği öğrenildi.

"KRAL MEZARLARINI GÖSTERECEĞİM"

Eşinin bu olaydan sonra boşanmak istediğini fakat konuşarak konuyu kapattıklarını söyleyen Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

Kıyak, kaza sonrası sudan yüzerek çıkığını söylese de görgü tanıkları Kıyak'ın suya hiç girmediğini ve kenarda beklediğini aktardı. Kıyak'ın olaydan sonra cep telefonunun yanında olmasına rağmen 112'yi aramaması ise dikkatlerden kaçmadı. Serdar Kıyak'ın cüzdanı ve cep telefonunun yanında olması, olaydan sonra çekilen görüntülerde üzerinin ve saçlarının kuru olması, olaydan önce araçtan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

OĞLUNU KABULLENEMEDİĞİNİ ARKADAŞLARINA ANLATMIŞ

Kıyak'ın eşi ile aralarında çocuk konusunda tartışmalar yaşandığı da belirtildi. Serdar Kıyak'ın çocuğu istemediği, doğduktan sonra çocuğu kabullenemediği Gülşah Kıyak'ın arkadaşları ile olan mesajlaşmalarında ortaya çıktı. Gülşah Kıyak eşiyle tehdit boyutuna varan tartışmalar yaşadıklarına da mesajlarda yer verdi.

Serdar Kıyak'ın ayrıca psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı da soruşturma dosyasına eklendi. Serdar Kıyak'a kazadan sonra babası Yüksel Kıyak'ın evlerinde Gülşah ile ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitleyerek Gülşah'ın anne, babası ve ailesini içeriye almaması da soruldu. Doktor, odada ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar bulunduğunu, Gülşah'ın ailesinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

BİLGİSAY VE CEP TELEFONUNDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Tasarlayarak eşe karşı ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı kasten öldürme suçundan tutuklandıktan sonra cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak'ın kaldırıldığı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, bilgisayar ve cep telefonu incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.