Eşini ve kayınbiraderini öldüren uzman çavuşa 1’i ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 10 yıl hapis cezası

Adana’da öğretmen eşi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuşun yargılandığı davada karar açıklandı.

Olay, 28 Haziran 2024’te merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Çelik (29) ile eşi 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Çelik, beylik tabancasıyla önce araçta bulunan kayınbiraderi Murat Akdöker’i, ardından da eşi Hatice Çelik’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen Can A.’ya da isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Gökhan Çelik yaralı halde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" diyen Çelik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Murat Akdöker de olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖLÜME GÖZ GÖRE GÖRE GİTMİŞTİ!

Öte yandan Hatice Çelik’in 14 Haziran 2024’te Mardin’de eşiyle yaşadığı tartışma sırasında şiddet gördüğü için karakola başvurup, eşi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Uzman Çavuş Gökhan Çelik ifadesinde, "Eşim 4 senedir evlilik sürecimiz boyunca aynı şeyleri yapmaktadır. Ben Hatice’ye vurmadım. Kendisine buz götürmedim. Hatice kendisine zarar vermiştir. Ben, beni darbeden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik’ten şikayetçiyim" demişti.

BARIŞMAK UMUDUYLA GİTMİŞ

Gökhan Çelik hakkında ’’eşi kasten öldürmek, kasten öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, silahla olası kastla yaralama, silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme" suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dün görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Çelik, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Çocuğumu görmek ve belki de eşimle barışmak için buluşmaya gittim" dedi.

Mahkeme heyeti, Gökhan Çelik’i iyi hal indirimi uygulamadan biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 defa müebbete ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Geçtiğimiz hafta Mardin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen "hakaret, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla açılan davada da Gökhan Çelik, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

