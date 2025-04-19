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Eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Beşiktaş'taki kan donduran saldırıdan kahreden haber geldi...

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İstanbul Beşiktaş'ta 44 yaşındaki Cengiz Şire bir kafeteryada oturduğu sırada kan donduran bir saldırıya uğradı. Kadir N. ismindeki bir şahıs Şire'yi arkasından yanaşarak ensesinden vurdu. O sırada masada eşiyle oturan Şire tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 Nisan'da akşam saatlerinde gerçekleşen korkunç saldırıdan kahreden haber geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Şire, eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Şire'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Şire ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Cengiz Şire yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

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Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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EDİRNE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet beşiktaş
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