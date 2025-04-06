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Eşiyle görünce adeta çıldırdı: Sevgilisi, kendisi ve sevgilisinin eşi karakolluk oldu!

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Çiğdem Sevinç

Diyarbakır’da Ç.Ö. isimli kadın, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte görünce otomobiliyle takip ederek, içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirilerek önce hastaneye, ardından da ifade için emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.

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KARISIYLA GÖRÜNCE SİNİRLENİP ARACINA VURDU

Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.

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SEVGİLİSİ, KENDİSİ VE SEVGİLİSİNİN EŞİ HEP BERABER EMNİYETE GİTTİLER

Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga eşi sevgili
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ahlak sıfır diyecemde, olayı ifade etmiyor. sıfırında çok çok altında. ulan zilli, kadının kocasını ayart vede niye karısıyla geziyor diye itiraz et. aslında sevgilin ikinizide idare ederdi. hatta daha fazlasınıda idare eder.
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