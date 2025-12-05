HABER

ESK Genel Müdürü Taylan: Hakkımda ortaya atılan iddia açıkça bir manipülasyondur

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Taylan, "Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur" dedi

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Taylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir.

"BELGEYLE KENDİ İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜLER"

Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım, kullanacağım. Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım.

"HUKUK KARŞISINDA HESAP VERMEYE HAZIRIM"

İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım. Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

(DHA)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Et ve Süt Kurumu iddia
