Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney yaşamını yitirdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Richard Bruce Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cheney'nin vefatı, Amerikan siyasetinde önemli bir dönemin sonunu işaret ediyor. Wyoming'den yetişen ve uzun yıllar Washington'da görev yapan Cheney, özellikle George W. Bush'un başkanlığı döneminde önemli bir rol üstlenmişti. Irak Savaşı'ndaki aktif rolü ve tartışmalı politikalarıyla hem destek gören hem de eleştirilen bir figür olmuştu.

DICK CHENEY KİMDİR?

Cheney, 30 Ocak 1941'de Nebraska'da doğdu. Babası Tarım Bakanlığı'nda çalışırken, annesi 1930'larda başarılı bir softbol oyuncusuydu. Aile, Cheney 13 yaşındayken Wyoming'deki bir petrol kasabası olan Casper'a taşındı. 1959'da Yale Üniversitesi'ne burslu olarak girdi ancak mezun olamadı. Daha sonra Wyoming Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Gençlik yıllarında alkollü araç kullanmaktan iki kez hüküm giyen Cheney, bu olayların geleceği üzerine düşünmesine yol açtığını belirtmişti. Askerlik hizmetinden muaf olmak için çeşitli ertelemeler alan Cheney, daha sonra siyasete atılarak hızla yükseldi. Temsilciler Meclisi'nde Wyoming'i temsil etti, Savunma Bakanı olarak görev yaptı ve son olarak 2001-2009 yılları arasında George W. Bush'un başkan yardımcılığını üstlendi.

Cheney'nin başkan yardımcılığı dönemi, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından alınan kararlar ve Irak Savaşı'ndaki rolü nedeniyle yoğun tartışmalara sahne oldu. Yürütme yetkisinin genişletilmesi ve sert sorgulama tekniklerinin savunulması, insan hakları savunucuları ve siyasi rakipleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ancak Cheney, bu politikaların Amerika'nın güvenliği için gerekli olduğunu savunarak kararlarının arkasında durdu.

Cheney'nin vefatı, Amerikan siyasetinde tartışmalı bir figürün ardından bıraktığı mirası yeniden gündeme getirdi. Kimi çevreler onu güçlü bir lider ve vatansever olarak görürken, kimileri ise aldığı kararların sonuçlarını eleştiriyor. Ölümüyle birlikte, Cheney'nin Amerikan dış politikası ve iç güvenlik politikaları üzerindeki etkisi uzun süre tartışılmaya devam edecek.