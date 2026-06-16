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Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yakup Ali Kahveci hakkında 3 ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci görevden uzaklaştırıldı

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Kahveci, son görev yeri olan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından yayımlanan HSK yaz kararnamesi kapsamında önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine, daha sonra ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.

YAKUP ALİ KAHVECİ KİMDİR?

Meslek hayatına Cumhuriyet savcısı olarak başlayan Yakup Ali Kahveci, çeşitli illerde adli görevlerde bulundu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde görev yapan Kahveci, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevini üstlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde de bulunan Kahveci, 2024 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Son olarak HSK kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilen Kahveci'nin açığa alınması yargı camiasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
başsavcı haber
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