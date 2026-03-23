Eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk trafik kazasında yaralandı

Kaza, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESKİ BAKANLAR KAZADA YARALANDI

Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

