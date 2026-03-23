Eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk trafik kazasında yaralandı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESKİ BAKANLAR KAZADA YARALANDI

Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katar'daki şehirlerin şahadet haberleri ailelerine verildiKatar'daki şehirlerin şahadet haberleri ailelerine verildi
Erzurum'da art arda iki deprem meydana geldiErzurum'da art arda iki deprem meydana geldi

Canlı Skor
trafik kazası Eskişehir Atilla Koç Zehra Zümrüt Selçuk
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Hull City, Sheffield Wednesday'i geçti! Adım adım Premier Lig'e

Hull City, Sheffield Wednesday'i geçti! Adım adım Premier Lig'e

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

