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Eski Borsa Genel Müdürü Ergun tutuklanmıştı! Ne için rüşvet aldığı belli oldu

31 Ekim'de gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun bu sabah rüşvetten tutuklanmıştı. Ergun'un borsada işlem gören bir hisseyi hızlandırmak için rüşvet aldığı belirlendi.

Eski Borsa Genel Müdürü Ergun tutuklanmıştı! Ne için rüşvet aldığı belli oldu
Ufuk Dağ

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "rüşvet almak" iddiasıyla tutuklanan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un, Destek Faktoring hisselerinin pay repo işlemine açılmasının daha fazla geciktirilmemesi karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ergun hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Eski Borsa Genel Müdürü Ergun tutuklanmıştı! Ne için rüşvet aldığı belli oldu 1

"ŞÜPHELİLER İFADESİNDE AÇIK ŞEKİLDE BELİRTTİ"

Ergun'un, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini yaparken Destek Faktoring isimli şirket hissesi BIST 50 endeksine girmesine rağmen pay repoya konu edilmesi hususunun bekletildiği belirtilen yazıda, normal şartlarda BIST 50, BIST 30 endekslerinde bulunan (Yıldız Pazar'da işlem gören) hisselerin hemen pay repoya açılması gerektiği kaydedildi.

Yazıda, "Buna rağmen Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir." denildi.

Eski Borsa Genel Müdürü Ergun tutuklanmıştı! Ne için rüşvet aldığı belli oldu 2

BEYANLAR TUTARLI BULUNDU

Böylelikle şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin halihazırda mevcut olduğu belirtilen yazıda, Ergun hakkında verilen beyanların tutarlı olduğu, uygulanacak adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli hakkında verilen birbiriyle uyumlu beyanlar dikkate alındığında, Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesi hususunun bir süre askıya alınmasının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve bu sebeplerle tutuklama nedeninin bulunduğu aktarıldı.

RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

Yazıda bu gerekçelerle şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Borsa İstanbul rüşvet
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