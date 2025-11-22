HABER

Eski devlet başkanı gözaltına alındı!

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu sabah federal polis tarafından gözaltına alındı. Eski liderin avukatı, Bolsonaro'nun aylardır süren ev hapsinin ardından gözaltına alındığı teyit etmekle birlikte gözaltı gerekçesini açıklamadı.

Doğukan Akbayır

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre gözaltının ev hapsine ilişkin koşullarla bağlantılı olarak "önleyici bir tedbir" olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in Bolsonaro'nun evi yakınlarında destekçileri tarafından tutulacak nöbetin polisin işine zorlaştırabileceği gerekçesiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

27 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bolsonaro 2022'deki seçim yenilgisinin ardından iktidarda kalmak için darbe planlamak suçundan eylül ayında 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemede Bolsonaro'dan "komplonun elebaşı" olarak bahsedilmişti. Ancak davada henüz temyiz süreci tamamlanmadığı için kesin tutuklama emri çıkarılmadı.

100 GÜNDÜR EV HAPSİNDEYDİ

Bolsonaro, ABD'den hakkındaki ceza davasının durdurulması için müdahalede bulunmasını istemesi sebebiyle yargılandığı başka bir davada 100 günü aşkın süredir ev hapsinde tutuluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Bolsonaro'nun tarafını tutarak davayı "cadı avı" olarak nitelemişti. Trump bunun için davaya bakan yargıca yaptırım uygulamış, bazı Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirmişti.

Eski liderin bu süreçte sosyal medya kullanması yasaklanmış, müttefikleriyle görüşmelerine kısıtlamalar getirilmişti.

