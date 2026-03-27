Eski eş dehşeti! Çocuklarının yanında bacaklarından vuruldu: "Kanını içsem doymam"

Adana bu sabaha korkunç bir olayın haberiyle uyandı. 33 yaşındaki Dilan Öztürk'ün, 2 çocuğunu okula götürmek üzere dışarı çıktığı sırada 3 yıl önce boşandığı Ali K. tarafından önü kesildi. Talihsiz kadını bacaklarından vuran eski eş Ali K. çevredekiler olaya müdahale edince olay yerinden kaçtı. Öztürk hasta yatağından yaptığı açıklamada, "Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok" dedi.

Yaşanan korkunç olay dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı Ali K.’den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, o günden bu yana tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehditlerin son bulmasıyla bu kararı uzatmayan Öztürk, olay günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı.

YOLUNU KESTİ: BACAKLARINDAN VURDU

Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyip, telefonda konuştu. Daha sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla Öztürk’ü bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

'KANINI İÇSEM DOYMAM' DEMİŞ

Komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan Öztürk, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Dilan Öztürk, daha sonra servise çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, “Ayrıyken beni ölümle tehdit edip, ‘Kanını içsem doymam’ demişti. Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Sicilini kirletmekten korkan bir insan olduğu için devamını getirmedi. Bundan 2 yıl önce de çocuklarımın gözü önünde bana kafa atıp bayılttı. Yani çocuklarımın yaşadığı ilk sahne olmadı bu. Dün beni arayıp, iş arkadaşım olan komşumu sordu. Bana çocukları onlara bırakmamı söyledi. Nerede olduğunu sorunca, ‘Cehennemdeyim. Merak etme Ankara’dayım’ dedi. Sonrasında okula gideceğimizi söyleyip, telefonu kapattım” dedi.

Apartmandan çıktıktan sonra eski eşiyle karşılaştığını belirten Öztürk, “Benden önce karşı komşumun kızı çıkmış ve onu ben zannedip, önünü kesmiş. Ben olmadığımı anlayınca bırakmış. Akabinde binadan çocuklarımla birlikte ben çıktım. Otoparka döneceğim sırada ‘Selam’ diyerek karşıma çıktı. Bana, ‘Şimdi seni öldüreceğim’ deyip, elini montunun cebine soktu. Silah çıkaracağını anlayınca çocukları duvar kenarına itip, ‘Yapma’ dedim. İtmeye çalışırken tetiğe bastı ve bacaklarımdan vurdu. Komşularım araya girmek istedi, bu kez silahı onlara doğrultup ateş etti. Onlar olmasaydı silahı başıma doğrultacaktı. Çocuklarıma da ateş edebilirdi, her şeyi yapabilirdi” dedi.

'İNSANLAR ÖNÜMÜZDE PERDE OLUNCA KAÇTI'

Eski eşinin, kaçmak için yola doğru park ettiği otomobiline binip, aracı üzerine sürdüğünü kaydeden Öztürk, “Beni ezmeye çalıştı ancak insanlar beni sürükleyerek duvar kenarına çekti. İnsanlar önümüzde perde olunca, kaçtı. Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ali K., Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fen lisesinde patlama! Yaralı öğrenciler varFen lisesinde patlama! Yaralı öğrenciler var
"İncirlik Üssü'nde alarm sesleri" art arda paylaşıldı! MSB'den açıklama"İncirlik Üssü'nde alarm sesleri" art arda paylaşıldı! MSB'den açıklama

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

