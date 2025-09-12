HABER

Eski eşini eşarbıyla boğdu

Antalya'da Hızır Çelik (32), eski eşi Hanım Biçer’i (30) eşarbıyla boğdu. Eski eşinin evinden 3 saat sonra çıkan Çelik, 16 saat sonra Biçer’in erkek kardeşini arayarak “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” dedikten bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katına meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çelik, eski eşi Biçer’i eşarbıyla boğup, ardından yastıkla yüzünü kapattı. Hızır Çelik, 3 saat sonra evden ayrıldı. Çelik, yaklaşık 16 saat sonra, eski eşi Biçer’in kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek telefonu kapattı. Biçer’in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanım Biçer’in cansız bendeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü esnada ise Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

