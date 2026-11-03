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Eski eşini katletti, pişkin pişkin yanıt verdi! Aksaray'da korkunç olay

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Aksaray'da 6 yıl önce boşandığı eşini öldüren öldüren Osman Oruç tutuklandı. Oruç, adliyeye sevk edildiği sırada kadının kendisine ihanet ettiğini öne sürüp, “Hiçbir şekilde pişman değilim” dedi.

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde dün sabah 08.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

"EŞİNİ BIÇAKLAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ"

Tartışma sırasında Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Yeşildağ, yere yığılırken, polisi arayan Osman Oruç, kendisini ihbar edip, “Gelin beni alın” dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eski eşini katletti, pişkin pişkin yanıt verdi! Aksaray da korkunç olay 1

Şefika Yeşildağ'ın cenazesi temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Gözyaşlarına boğulan Döne Yeşildağ, “Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti” dedi.

Eski eşini katletti, pişkin pişkin yanıt verdi! Aksaray da korkunç olay 2

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Gözaltına alınan Osman Oruç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oruç, gazetecilerin ‘Neden öldürdün?’ sorusu üzerine Yeşildağ ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendisine ihanet ettiğini iddia ederek, “Hiçbir şekilde pişman değilim” dedi.

Eski eşini katletti, pişkin pişkin yanıt verdi! Aksaray da korkunç olay 3

Şefika Yeşildağ'ın cenazesi bugün öğle vakti Karkın köyünde toprağa verilecek.

Eski eşini katletti, pişkin pişkin yanıt verdi! Aksaray da korkunç olay 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet katil
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