Trump ve Netanyahu anlaştı! ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık karar

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e sağlanan mali desteğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, ABD'nin yıl sonundan itibaren İsrail'e finansman sağlamayacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik mali yardımlar konusunda Benjamin Netanyahu ile daha önce yaptıkları anlaşmaya değindi.

Trump, İsrail'e sağlanan yıllık finansmanın durdurulması konusunda Netanyahu ile mutabakata vardıklarını ifade etti.

"YILDA 4 MİLYAR DOLAR VERECEKTİK"

ABD Başkanı Trump, İsrail'e yönelik ödemeler hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e yapılan ödemeler konusunda, Benjamin Netanyahu ile İsrail'e yılda 4 milyar dolar vereceğimize yönelik bir anlaşma yapmıştık, ancak aylar önce bu ödemeleri durduracağımıza dair bir anlaşmaya vardık."

"İSRAİL'E İHTİYACI OLUNCA YARDIM EDECEĞİZ"

İsrail'e yönelik finansman desteğinin yıl sonunda sona ereceğini belirten Trump, iki ülke arasında varılan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten anlaştık. İsrail'e ihtiyacı olunca yardım edeceğiz."