Eski eşiyle evli olan polis memuruna çarptı! Yaraladıktan sonra fotoğrafını çekti

A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı.

"TRAFİK KAZASI, MAALESEF POLİS YARALANDI"

Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı.

ÇARPAN ADAMIN ESK EŞİYLE EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

A.A. gözaltına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

YARALI OLARAK KAPUTUN ÜSTÜNDE YATARKEN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, A.K. kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

AYAĞINDA KIRIK VAR

İddiaya göre olayın yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı belirtilirken, yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA/İHA)