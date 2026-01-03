HABER

Eski kışlar geri geldi, Kızılırmak’ın yüzeyi kısmen dondu

Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği Sivas’ta Kızılırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı.

Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği Sivas’ta Kızılırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı. Sivaslı vatandaş, "Eski kışlar geri geldi" dedi.

Sivas’ta 2 gün boyunca yağan karın ardından soğuk hava etkili oldu. Sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sonrası kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede adeta hayat dondu. Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta bulunan Zara ilçesi de soğuk hava dalgasından etkilendi. İmranlı ilçesinden doğan ve Zara ilçesinden geçen Kızılırmak’ın bazı bölümleri buz tuttu.

"Eski kışlar geri geldi"

İlçede yaşayan Ferhat Reçber, "Doğma büyüme Zaralıyım. İlk defa Kızılırmak’ın bu aylarda donduğunu görüyorum. Normalde bu aylarda donmazdı. Şu an hava gerçekten çok soğuk. Eski kışlar geri geldi" dedi.

