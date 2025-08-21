Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44), iş yerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı, daha sonra markete girerek saldırısını sürdürdü.

ÖNCE GENÇ KIZA ARDINDAN VATANDAŞLARA SALDIRDI

Bu sırada vatandaşlar şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran A.Y., E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

