Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına iş yerinde saldıran ve olaya müdahale eden 1 vatandaşı bıçaklayan zanlı, Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44), iş yerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı, daha sonra markete girerek saldırısını sürdürdü.

Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı 1

ÖNCE GENÇ KIZA ARDINDAN VATANDAŞLARA SALDIRDI

Bu sırada vatandaşlar şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran A.Y., E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı 2

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı... Saldırgan zanlı tutuklandı 3

(İHA)

21 Ağustos 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
