Eski kulüp başkanının acı sonu: Başına dayadığı silahı boş zannedip tetiğe bastı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Sapanca’nın tanınan iş insanlarından ve Sapancaspor’un eski kulüp başkanı Fatih Balkaya başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balkaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı halde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Burada entübe edilen Balkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SİLAHIN İÇİ BOŞ SANDI KENDİNİ VURDU

Yerel basında yer alan haberlere göre Balkaya’nın, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş sandığı silahını çıkarıp başına doğrultarak ateş ettiği ve bu sırada kendini vurduğu öne sürüldü.

SAPANCASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sapancaspor Kulübü, eski başkanları Fatih Balkaya’nın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak ailesine ve yakınlarına sabır diledi.