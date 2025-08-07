HABER

Eski sevgilisi ile birlikte 3 kişiyi yaraladı! Saldırı öncesi video çekti: 'Öyle süslü mezara ihtiyacım yok'

Aksaray'da eski sevgili dehşeti yaşattı. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik eski sevgilisini, araya girmek isteyen annesi Dudu Aşçıyı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın'ı ve garson Cemal Sarılgan'ı bıçak ve tabancayla yaraladı. Cumali Çelik'in, saldırıdan önce iş yerinin önünde video çektiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, kadını vurdu.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI!

Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrultup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Cumali Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı. İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik’e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Cumali Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı. Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar da Cumali Çelik'e saldırıp, dövmeye başladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ, İŞ YERİ SAHİBİNİ VE GARSONU DA YARALADI!

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Cumali Çelik'i linç edilmekten kurtarıp gözaltına aldı. Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen Döne Aşçı'nın yakınları ise o sırada sağlık kontrolüne getirilen Cumali Çelik'e tepki gösterdi. Bunun üzerine hastanede yoğun güvenlik alındı.

"ÖYLE SÜSLÜ BİR MEZARA İHTİYACIM YOK'

Cuma Çelik'in sağlık kontrolünde saldırı öncesi intihar amaçlı çok sayıda hap içtiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Cuma Çelik ve Döne Aşçı'nın tedavileri sürürken, Dudu Aşçı, Mustafa Kalın ve Cemal Sarılgan, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Cuma Çelik'in, saldırı öncesi lokanta önünde video çekip, 'WhatsApp' uygulamasının durumundan paylaştığı ortaya çıktı. Çelik, çektiği videoda, ''Bütün sevdiklerim, hepinizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden buraya kadar. Zaten bu hayat yorucu, işiniz gücünüz rast gelsin. Olur da ölürsem, uzaktan da olsa dua edin. Öyle süslü bir mezara ihtiyacım yok. Ölemezsem de yine de hakkınızı helal edin. Gelip gitmenize de gerek yok. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle annem, babam, ablam Elif’im ve Hayruşum, ikizler ve Çınar’ım aslan kardeşim, hepiniz Allah'a emanet olun. Çok özür dilerim. Şimdi mesela ise ağır tahrik. Lafı uzatmayacağım eve de bir mektup yazdım. Özellikle mahkemeye çıktığımda hakime hanıma söz vermiştim, kesinlikle ne olursa olsun onun karşısına çıkmayacağım demiştim. İnşallah’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
