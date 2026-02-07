Eski su kuyusunun olduğu yol çöktü obruk oluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan yağışların ardından eski su kuyusunun bulunduğu yol çökerken, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde de çöküntüler meydana geldi. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Sinan 2 Caddesi üzerinde bulunan yol kenarında da toprağın yumuşaması sonucunda çöküntü meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı alanda eski su kuyusunun bulunduğu öğrenilirken, çökme sebebiyle yaklaşık 20 metre derinliğinde obruk oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi sebebiyle yolun daha da çökme ihtimaline karşı önlem alınırken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

