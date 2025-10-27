HABER

Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker safran hasadı yaptı

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranova’yı ziyaret ederek safran hasadına katıldı.

Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker safran hasadı yaptı

Ziyarete, Eski Trabzon ve Ankara Milletvekili, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 28. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili ve Eski MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Abdullah Çalışkan, 22. ve 23. Dönem Karabük Milletvekili, Eski Kalkınma ve Çevre, Şehircilik Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ile 23. ve 27. Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da katıldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ve "Markalaşma Yolunda Safran" projeleri hakkında heyete bilgi verdi. Ayrıca safranın faydaları, üretim aşamaları ve bölge ekonomisine katkıları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret kapsamında Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder'in "Doğanın Sanatı: Safran" adlı fotoğraf sergisi gezildi. Programın sonunda misafirlere safran çayı ikram edildi.

Safranbolu
