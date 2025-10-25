HABER

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası AK Parti Karabük Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) Ekincik köyünde toprağa verildi.Bir süredir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in evinde hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası AK Parti Karabük Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) Ekincik köyünde toprağa verildi.
Bir süredir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in evinde hayatını kaybetmişti. Şahin için Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin’in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şahin’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, eski meclis başkanı İsmet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Şahin
