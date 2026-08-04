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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan iddialara sert yanıt: "Silivri'den yönetilen karalama kampanyası"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Bingöl'ün AK Parti'ye katılımı sonrası bazı iddialar gündem olmuş ve önceki dönem Tuzla Belediyesi yönetimi hedef alınmıştı. Konuyla ilgili olarak eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklamada bulundu ve iddiaları sert ifadelerle yalanladı. Yazıcı bahsi geçen iddialar için "Silivri'den yönetilen karalama kampanyası" dedi. İşte tüm detaylar...

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan iddialara sert yanıt: "Silivri'den yönetilen karalama kampanyası"
Melih Kadir Yılmaz

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılması sonrası; Yeni Parti lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan bazı iddiaları gündeme getirmişti. Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bu iddialarla ilgili açıklamada bulundu ve sert ifadelere yer verdi.

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı dan iddialara sert yanıt: "Silivri den yönetilen karalama kampanyası" 1

"SİLVİRİ'DEN GELEN YÖNLENDİRMELER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN SİYASİ KARALAMA KAMPANYASI"

İmarla ilgili iddiaları yalanlayan Yazıcı, İBB’nin ilçeleri imar konusunda denetleyen en büyük yerel merci olduğunu vurguladı ve yaşananların siyasi bir karalama kampanyası olduğunu savundu.

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı dan iddialara sert yanıt: "Silivri den yönetilen karalama kampanyası" 2

Sürecin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılması ile başladığını işaret eden yazıcı, bu gelişmenin ardından kendisi ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi uygulamalarına yönelik iftira kampanyası başlatıldığını belirtti. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Özgür Çelik'in iddialarına değinen Yazıcı, "Peş peşe yapılan açıklamalar, birbirinden bağımsız değerlendirmeler değil; Silivri’den gelen yönlendirmeler doğrultusunda yürütülen siyasi bir karalama kampanyasının parçalarıdır. Bu kampanyanın merkezine ise Tuzla’da uygulanan emsal transferi konusu yerleştirilmiştir" dedi.

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı dan iddialara sert yanıt: "Silivri den yönetilen karalama kampanyası" 3

“İMARI DENETLEYEN EN YÜKSEK YEREL MERCİ İBB’DİR”

Yazıcı, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleyen en yüksek yerel idari mercidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana CHP tarafından yönetilmektedir.

"HUKİKİ DAYANAĞI 2016 YILINDA İBB MECLİSİNDEN GEÇEN PLAN NOTLARIDIR"

Ortada iddia edildiği gibi “asrın imar yolsuzluğu” vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar, Tuzla Belediye Başkanı’nın AK Partimize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı? Gerçek açıktır: Tuzla’daki emsal transferi uygulamasının hukuki dayanağı, 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen plan notlarıdır. Bu uygulama sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunları çözülmüş; kentsel dönüşümün önü açılmış, park, okul, yol, cami ve sağlık tesisi gibi kamusal alanlar belediyeye kazandırılmıştır.

KAMUSAL ALAN SÖZLERİ

Örneğin imar planında okul alanında kalan bir parselin sahibi, o parsel üzerinde yapılaşamaz. Parselin yapılaşma hakkı başka bir alana aktarılır; okul alanında kalan parsel ise kamunun kullanımına kazandırılır. Dolayısıyla ortada “hayali” bir işlem değil; plan kararına dayanan, taşınmaz ve imar hakkı üzerinden yürütülen açık bir uygulama bulunmaktadır. Emsal transferleri sonucunda Tuzla Belediyesinin mülkiyetine yaklaşık 380 bin metrekare brüt kamusal alan geçmiştir.

Emsal transferine konu 902 parselde gerçekleştirilen toplam inşaat alanı ise yaklaşık 400 bin metrekaredir. Bu inşaatların tamamı hak sahipleri tarafından yapılmış ve yine başka hak sahipleri tarafından kullanılmıştır. Belediyenin bütçesinden herhangi bir para çıkmamış, belediyeye ait herhangi bir taşınmaz veya mal vatandaşlara verilmemiştir. İşlemler bütünüyle hak sahipleri arasında gerçekleşmiş; buna karşılık kamuya yüz binlerce metrekarelik alan kazandırılmıştır.

ŞADİ YAZICI: “İDDİALAR BÜTÜNÜYLE YALANDIR”

Buna rağmen, 2016’dan itibaren yapılan tüm işlemlerin toplamı yaklaşık 400 bin metrekare iken, 520 bin metrekarelik “fazladan ve hayali emsal transferi” olduğu iddiası, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, akıl ve matematik dışı bir iddiadan ibarettir. Ardından bu hayali alan, gerçekle ilgisi bulunmayan çarpanlarla güncel emlak değerleri üzerinden hesaplanarak “40 milyarlık yolsuzluk” iddiası üretilmektedir.

Ortada olmayan bir metrekareyi varmış gibi kabul edip, ardından onu uydurma birim değerlerle çarparak “asrın yolsuzluğu” sonucu çıkarmak; ancak talimatla hareket eden, siyasi saldırı emriyle konuşan kişilere mahsus bir iddia biçimidir ve bütünüyle yalandır.

Olmayan metrekareler, olmayan değerlerle çarpılmakta; belediyenin para veya mal çıkışının bulunmadığı, vatandaşlar arasında gerçekleşen işlemler belediye kaynaklı bir yolsuzlukmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu hesap ne teknik gerçeklerle ne de temel matematikle bağdaşmaktadır. Sözün özü; Tuzla Belediye Başkanı’nın AK Partimize katılmasının ardından, Silivri’den alınan yönlendirmelerle yeniden gündeme getirilen bu iddialar, gerçeği ortaya çıkarmaya değil, şahsımı ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini karalamaya yöneliktir. Tuzla’ya kazandırılan yüz binlerce metrekarelik kamusal alanı yok sayan; vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözen bir uygulamayı yolsuzluk gibi göstermeye çalışan bu açıklamalar, siyasi kin ve hırsla oluşturulmuş bir tutarsızlıklar manzumesinden ibarettir"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geçen günlerde yaptığı T24'ten Şirin Payzın ve Murat Savuncu'nun sorularını cevaplamıştı. Özel burada Tuzla Belediye Başkanı Eren Bingöl'ün AK Parti'ye katılım sürecini değerlendirmiş ve Bingöl'ün "Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın" denilerek tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Özel ayrıca . Özel, AK Partili eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın "tarihin en büyük imar yolsuzluğunu" yaptığını söyleyerek, "bu konunun devamı sebebiyle Bingöl'ün üzerine gidildiğini" iddia etmişti.

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ibb şadi yazıcı
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