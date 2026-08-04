Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'nin yeniden başına geçen ve Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek yeni parti kurması sonrası yıllar sonra bugün ilk kez TBMM’deki CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

ÜZERİNE GÜL YAPRAKLARI ATILDI

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken üzerine gül yaprakları ve “Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu”, "Kahraman Kemal" sloganları attı.

15 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salon, CHP teşkilatı tarafından doldurulsa da salonda milletvekili katılımı beklentileri karşılamadı.

91 milletvekilinin istifası sonrasında CHP'de yapılan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya çıkan parti içi muhalefet, bugün bireysel olarak grup toplantısına katılmama kararı aldı.

29 CHP'li milletvekilinin isimleri şu şekilde:

İnan Akgün Alp Mahir Polat Gamze Akkuş İlgezdi Gülizar Biçer Karaca Deniz Demir Mehmet Güzelmansur Rıfat nalbantoğlu İlhan Kesici Cevdet Akay Faik Öztrak Semra Dinçer Oğuz Kaan Salıcı Serkan Sarı Enis Berberoğlu Nurten Yontar Barış Bektaş Ali Karoba Rahmi Aşkın Türeli Sevda Erdan Kılıç Hüseyin Yıldız Ali Fazıl Kasap Hasan Öztürkmen Türker Ateş Cem Avşar Yüksel Mansur Kılınç Ediz Ün Engin Altay Ahmet Baran Yazgan Kadim Durmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: