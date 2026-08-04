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Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra CHP Grup Kürsüsüne çıktı. Kılıçdaroğlu, kürsüye gelirken üzerine gül yaprakları ve “Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Öte yandan 15 milletvekilinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı
Devrim Karadağ

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'nin yeniden başına geçen ve Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek yeni parti kurması sonrası yıllar sonra bugün ilk kez TBMM’deki CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı 1

ÜZERİNE GÜL YAPRAKLARI ATILDI

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken üzerine gül yaprakları ve “Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu”, "Kahraman Kemal" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı 2

15 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salon, CHP teşkilatı tarafından doldurulsa da salonda milletvekili katılımı beklentileri karşılamadı.

91 milletvekilinin istifası sonrasında CHP'de yapılan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya çıkan parti içi muhalefet, bugün bireysel olarak grup toplantısına katılmama kararı aldı.

29 CHP'li milletvekilinin isimleri şu şekilde:

  1. İnan Akgün Alp
  2. Mahir Polat
  3. Gamze Akkuş İlgezdi
  4. Gülizar Biçer Karaca
  5. Deniz Demir
  6. Mehmet Güzelmansur
  7. Rıfat nalbantoğlu
  8. İlhan Kesici
  9. Cevdet Akay
  10. Faik Öztrak
  11. Semra Dinçer
  12. Oğuz Kaan Salıcı
  13. Serkan Sarı
  14. Enis Berberoğlu
  15. Nurten Yontar
  16. Barış Bektaş
  17. Ali Karoba
  18. Rahmi Aşkın Türeli
  19. Sevda Erdan Kılıç
  20. Hüseyin Yıldız
  21. Ali Fazıl Kasap
  22. Hasan Öztürkmen
  23. Türker Ateş
  24. Cem Avşar
  25. Yüksel Mansur Kılınç
  26. Ediz Ün
  27. Engin Altay
  28. Ahmet Baran Yazgan
  29. Kadim Durmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Hiç merak etmeyin. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece haklının, hakkın, halkın, milletimizin önünde eğiliriz.
  • Hesap sormaktan çekinmeyiz, hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla pulla, villalarla arsalarla işimiz yok.
  • Alnımız açık ve iktidar sahiplerine açıkça her yerde meydan okuruz. Biz CHP'liyiz, halka hesap sormayız ama halka hesap veririz.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüye çıktı, üzerine gül yaprakları atıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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