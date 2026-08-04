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Son dakika | Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

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Son dakika haberi: Tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Son dakika haberi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı.

Son dakika | Erdal Beşikçioğlu nun uyuşturucu testi pozitif çıktı 1

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği şüphelilerden, aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40’ı tutuklanmış, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Son dakika | Erdal Beşikçioğlu nun uyuşturucu testi pozitif çıktı 2

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Daha sonra İçişleri Bakanlığı, Erdal Beşikçioğlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada karar şöyle açıklanmıştı:

"Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
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