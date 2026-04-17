Eski Vali Tuncay Sonel ile suç ortağı yan yana! Skandal imza...

Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan gözaltı dalgasında oğlu gözaltına alınan eski Vali Tuncay Sonel hakkında bugün soruşturma başlatıldı. Doku ailesinin ve avukatlarının açıklamalarının ardından soruşturmanın odağında yer alan Tuncay Sonel ve kritik bir ismin yan yana fotoğrafları gündem oldu. Peki o kritik isim kim?

O GÜNE DAİR TÜM KAYITLAR SİLİNMİŞ

Gülistan Doku soruşturmasında Başsavcılık, gizli tanık iddiasına göre uyuşturucu madde etkisi altında iken istismar edildiği iddia edilen Gülistan Doku’nun hastane başvuru kaydının POLNET ekranında görüldüğü halde hastane kayıtlarında çıkmaması üzerine yapılan araştırmada o güne dair tüm kayıtların silindiği şeklinde bir bulguya ulaşıyor.

SKANDAL İMZANIN SAHİBİ

“Gülistan’ın hastanelerde kaydı yok” yazısını yazıp imza atan isim ise o dönemin İl Sağlık Müdürü olan Çağdaş Özdemir...

Suç ortaklarının yan yana verdiği pozu paylaşan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, "Şimdi bu adamın döneminde yaşanan hadiseler nasıl normal hayatın olağan akışına göre ele alınabilir? Makam mevki için yalan beyanla imza atan hasta sağlığını düşünebilir mi?" diyerek o dönemdeki diğer olaylara da dikkat çekti.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde;

Gülistan’ın uyuşturucu madde etkisiyle istismar edildiği daha sonra da cinayete kurban gittiği en yüksek ihtimal! Şimdi burada Şahsiyet dizisinin benzerini göreceğimizi söylemiştik.

Gülistan kaybolup soruşturma başladığında genç kızın hastane kayıtları siliniyor. POLNET kayıtlarında var ama hastanede yok, başsavcılığa gönderilen “Gülistan’ın hastanelerde kaydı yok” yazısını yazıp imza atan kim?

Dr. Çağdaş Özdemir! İmza atarken baştabip sonra İl Sağlık Müdürü! Paylaştığım ilk görselde Vali Sonel ile suç ortağı Çağdaş Özdemir yan yana…

Şimdi bu adamın döneminde yaşanan hadiseler nasıl normal hayatın olağan akışına göre ele alınabilir? Makam mevki için yalan beyanla imza atan hasta sağlığını düşünebilir mi?