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  4. Eski vekil dava açtı, trafik cezasını sildirdi! ‘Kanıtlamak için yaptım’

Eski vekil dava açtı, trafik cezasını sildirdi! ‘Kanıtlamak için yaptım’

12.02.2025 07:55
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Milletvekillerine sağlanan trafik cezası ayrıcalığı ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Mersin eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk trafik cezasının iptali için dava açtı. Mahkeme Öztürk’ü eski vekilliğinden dolayı haklı bulup cezayı iptal etti. İşte detaylar…

Eski vekil dava açtı, trafik cezasını sildirdi! ‘Kanıtlamak için yaptım’

Milletvekilleri ile ilgili ‘trafik cezası’ tartışması sürüyor. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra eski vekillerin trafik cezalarının da silinip silinmeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken mahkemeden bu tartışmaları sona erdiren emsal bir karar geldi.

CHP Mersin eski milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM’deki görev süresi dolduktan sonra 2023’te Afyonkarahisar ve Ankara’da ayrı ayrı trafik cezası aldı. Aynı zamanda hukukçu olan Öztürk, dava açtı.

Afyonkarahisar’da kesilen 1.979 liralık cezayı görüşen Sandıklı Sulh Ceza Hakimliği, trafik kuralını ihlal eden TBMM üyelerine, hakim ve savcılar ile diplomatik muafiyeti olan kişilere mevzuat gereği suç veya ceza tutanağı düzenlenemeyeceğini, tespit tutanağı yazılıp ilgili kuruma gönderilmesi gerektiğini belirledi. Mahkeme, eski vekile kesilen cezanın hukuka aykırı olduğunu belirterek cezanın kaldırılmasına karar verdi. Ankara 5.Sulh Ceza Hakimliği de eski vekile trafik cezası kesilemeyeceğine karar verdi.

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HERKES İÇİN KALDIRILSIN!

Davalar hakkında konuşan Öztürk, “Bu ülkede 300 bin polis, 25 bin hakim, savcı ile Saray’da çalışan yüzlerce kişi trafik cezası ödemiyor. Amacım ayrıcalık almak değil. Kararlara rağmen o cezaları devletten geri almadım. Amacım adaleti sağlamak, eski vekillerin de yasal olarak bu hakka sahip olduğunu kanıtlamaktı. Kanıtladım. Ayrıcalıkları bitireceksek ayrım yapmadan herkes için sonlandıralım” dedi. (Kaynak: Sözcü)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Milletvekili CHP mahkeme trafik cezası tbmm
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