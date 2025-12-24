HABER

Eski yöneticiden tarihi itiraf: Rockstar, GTA İstanbul'u ciddi ciddi düşünmüş!

Özellikle bir dönem internet kafelerde "GTA Türk" oynayan Türk oyuncuların dikkatini çekecek tarihi bir açıklama geldi. Eski Rockstar North direktörü, şirketin geçmişte Tokyo ve Rio ile birlikte İstanbul'u da GTA evreni için potansiyel şehir olarak değerlendirdiğini itiraf etti.

Enes Çırtlık

Türkiye'de yıllarca internet kafelerde, GTA Vice City üzerine yama yapılmış "GTA Türk" oynandı. Meğer Türkiye'de geçen bir GTA oyunu sadece bizim hayalimiz değil, yapımcı Rockstar Games'in de planlarından biriymiş!

Webtekno'da yer alan habere göre; eski Rockstar North direktörü Obbe Vermeij, Rockstar Games'in zamanında İstanbul'da geçecek bir GTA için planlamalar yaptığını açıkladı.

Vermeij’e göre Rockstar Games, geçmişte Tokyo başta olmak üzere Rio de Janeiro, Moskova ve hatta İstanbul'u bile GTA için ciddi şekilde değerlendirmiş. Hatta GTA: Tokyo fikri neredeyse hayata geçiyormuş. Plan, Japonya’daki başka bir stüdyonun Rockstar’ın altyapısını kullanarak bu oyunu geliştirmesiymiş ancak bu proje son anda iptal edilmiş.

ROCKSTAR, GTA'YI ABD DIŞINA ÇIKARMAK İSTEMİYOR

Buna rağmen Vermeij, GTA 6 ve sonrası için de ABD dışına çıkılmasını pek olası görmüyor. İddiasına göre Rockstar, milyarlarca dolarlık bir markayı riske atmak istemiyor. Amerikan pop kültürünü merkezine alan Vice City gibi şehirler, serinin anlayışının temelini oluşturuyor.

Her ne kadar bazı sızıntılar GTA 6’nın Güney Amerika’ya uzanabileceğini öne sürse de Vermeij, Rockstar’ın önceliğinin yeniden tasarlanmış ve son derece gerçekçi bir Vice City olduğunu söylüyor. Yani özetle zamanında sektörü kasıp kavuran GTA İstanbul söylentileri gerçekmiş ancak şimdilik seri rotasını ABD’den ayıracak gibi görünmüyor.

