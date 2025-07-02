Eskişehir 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 9-16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığının 23°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece 15°C olacağı tahmin ediliyor. 5 Temmuz Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığının 26°C, gece 16°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 25-30°C aralığında olacak. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunması ve su kaybını önlemek için gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Ayrıca, sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçilebilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak ve su kaybını önlemek için gerekli önlemleri almaları önemlidir.