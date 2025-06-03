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Eskişehir 03 Haziran Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Eskişehir 03 Haziran Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Güneşli hava hakimiyetini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü takmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek de cilt koruması açısından gereklidir.

Ayrıca, sıcaklıkların artmasıyla su kaybı hızlanabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumak açısından faydalıdır.

Rüzgar hızları düşük olması bekleniyor. Bu da hava kalitesinin genellikle iyi olacağı anlamına geliyor. Ancak, hava sıcaklıklarının artmasıyla alerjen maddelerin havada daha uzun süre kalabileceğini unutmamak gerekir. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanların, özellikle sabah saatlerinde polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken maske takmaları veya alerji ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları önerilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle stabil ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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