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Eskişehir 08 Haziran Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Eskişehir 08 Haziran Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C'ye çıkacak. 10 Haziran Salı günü ise sıcaklık 31°C olacak.

Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar sağlıyor. Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir.

Sıcak havalarda bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenmeleri önemlidir. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları gerekmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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