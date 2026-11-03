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Karadeniz Ereğli’de motosiklet tamircilerine operasyon: 3 gözaltı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince motosiklet tamir ve bakım işletmelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde bulunan motosikletler incelenmek üzere otoparka çekildi.

Karadeniz Ereğli’de motosiklet tamircilerine operasyon: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre operasyonun, motosikletlerin motor gücünü artırmaya yönelik modifikasyon işlemleri, teknik değişiklikler ve çeşitli kit uygulamalarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında E.Ş., E.Ç. ve G.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, işletmelerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme başlatırken, iş yerlerinde bulunan motosikletleri de incelemek üzere otoparka götürdü. Soruşturma kapsamında, motosikletlerini söz konusu işletmelerde tamir ettiren müşterilerin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Karadeniz Ereğli’de motosiklet tamircilerine operasyon: 3 gözaltı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ereğli
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