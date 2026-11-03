Karadeniz Ereğli’de motosiklet tamircilerine operasyon: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre operasyonun, motosikletlerin motor gücünü artırmaya yönelik modifikasyon işlemleri, teknik değişiklikler ve çeşitli kit uygulamalarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında E.Ş., E.Ç. ve G.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, işletmelerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme başlatırken, iş yerlerinde bulunan motosikletleri de incelemek üzere otoparka götürdü. Soruşturma kapsamında, motosikletlerini söz konusu işletmelerde tamir ettiren müşterilerin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır