Eskişehir 09 Eylül Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor.

Hazar Gönüllü

Eskişehir'de 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esse de, nem oranı gün boyunca %39 ile %83 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü ise sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu süreçte hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Gün boyunca bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin edildiğinden açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre uygun kıyafet seçimi yapılması tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
