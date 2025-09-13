Eskişehir 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 27°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde. Yazın son günlerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde 14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 28°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. 16 Eylül Salı günü ise hava sıcaklığının 23°C'ye düşmesi ve çok bulutlu bir hava hakim olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları önemlidir. Güneşin dik geldiği saatler, 11:00 ile 16:00 arasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekecek. Bol su tüketmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Rüzgarın etkisi düşük olacağı için açık hava etkinlikleri planlayanların bunu göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle 15 Eylül Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Planlarınızı esnek tutmanız ve hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz akıllıca olacaktır.