Eskişehir 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 15-18 Ekim 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk gün güneşli, ardından kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 17 Ekim'de bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor. Günlük sıcaklıklar 16-20°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları ise 5-8°C civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 3.2-15.1 km/saat arasında seyredecek. Yağış olasılığına karşı dikkatli olunmalı ve uygun kıyafet tercih edilmelidir.

Melih Kadir Yılmaz

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Eskişehir'de hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 5°C civarında ölçülecek. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06'dır. Gün batımı ise 18:17 olarak hesaplanmıştır.

16 Ekim Perşembe günü hava kısmen güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı 16°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %54 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı ise 18:18’dir.

17 Ekim Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 6°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %63 olacak. Rüzgar hızı 14.4 km/saat olarak bekleniyor.

18 Ekim Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu bir durum sergileyecek. Gündüz sıcaklığı 20°C olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında ölçülecek. Nem oranı %68'e ulaşacak. Rüzgar hızı 15.1 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağış ihtimali artışı gözlemleniyor. Özellikle 17 Ekim Cuma ve 18 Ekim Cumartesi günlerinde yağış olasılığına karşı hazırlıklı olmak önemli. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması da gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

