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Eskişehir 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Eskişehir 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

15 Temmuz 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 37°C ile 23°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 34°C civarında olacak. Nem oranı %30 seviyelerinde, rüzgar hızı 38 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde %39'luk yağış olasılığı bulunuyor. Gün doğumu saati 05:42, gün batımı ise 20:25 olarak öngörülüyor.

16 Temmuz Çarşamba günü Eskişehir'de genel olarak güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C ile 18°C arasında değişecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Hava koşullarının parçalı bulutlu olması öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 34°C civarında olacak. Güneşli hava durumu devam edecek.

Bu dönemde, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek vücut sağlığını koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali düşük olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak yüksek hava sıcaklığı nedeniyle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir. Sıcak havalarda klimalı alanlarda vakit geçirmek veya serin yerlerde bulunmak aşırı ısınmayı önleyebilir. Rüzgar hızının artabileceği saatlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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