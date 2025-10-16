HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 16 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli geçecek. Gündüz 17°C olan sıcaklık, gece 6°C'ye düşecek. 17 Ekim Cuma daha bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 5°C olarak tahmin ediliyor. 18 Ekim Cumartesi bulutluluk artacak ve gündüz sıcaklık 20°C’ye çıkacak. Kat kat giyinmek, mont taşımak ve yağmurluk bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı öneriliyor. İşte detaylar...

Eskişehir 16 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Eskişehir'de kısmen güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 6°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %50 civarında, rüzgar hızı ise 3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:09, gün batımı 18:17'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler yaşanacak. 17 Ekim Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi bulutluluk artacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 10°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız da önerilir. Bulutluluğun artması ani yağışları getirebilir. Şemsiye veya yağmurluk taşımak akıllıca olacaktır. Rüzgar hızı düşük, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı temkinli olunması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en önemli keşiflerinden biriDünyanın en önemli keşiflerinden biri
Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.