Eskişehir 16 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Eskişehir'de kısmen güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 6°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %50 civarında, rüzgar hızı ise 3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:09, gün batımı 18:17'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler yaşanacak. 17 Ekim Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi bulutluluk artacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 10°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız da önerilir. Bulutluluğun artması ani yağışları getirebilir. Şemsiye veya yağmurluk taşımak akıllıca olacaktır. Rüzgar hızı düşük, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı temkinli olunması önemlidir.