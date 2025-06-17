Eskişehir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Haziran 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Çarşamba'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi muhtemel. Bu dönemde, hava koşullarına bağlı olarak açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

21 Haziran Cumartesi'den itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra, hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir dönem sunuyor.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artıyor. Bu nedenle, güneş koruyucu kullanmak ve yeterli su tüketmek önemlidir. Bu şekilde, hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.