HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Eskişehir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 17 Haziran 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Çarşamba'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi muhtemel. Bu dönemde, hava koşullarına bağlı olarak açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

21 Haziran Cumartesi'den itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra, hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir dönem sunuyor.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artıyor. Bu nedenle, güneş koruyucu kullanmak ve yeterli su tüketmek önemlidir. Bu şekilde, hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı
İki aile birbirine girdi olan askere oldu!İki aile birbirine girdi olan askere oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.