HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Eskişehir'de hava durumu, artan bulutlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselecek.

Eskişehir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlanacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecek. Bu da serin bir akşam geçireceğimiz anlamına geliyor.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, Eskişehir'de kısa süreli sağanak yağışların görülmesi mümkün. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C'ye kadar düşebilir. Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 21°C'ye ulaşacak. Salı günü, 20 Mayıs 2025, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 8°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 18 Mayıs'taki olası yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 20°C'nin üzerinde olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklıkların 9°C'ye kadar düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmakta yarar var. Ayrıca, UV endeksinin yüksek olabileceğini dikkate alarak, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 18 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, gündüz-gece sıcaklık farklarını göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te 'Minguzzi' vakası!Gaziantep'te 'Minguzzi' vakası!
Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Moody's Trump'a kötü haberi verdi

Moody's Trump'a kötü haberi verdi

Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti

Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.