Eskişehir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlanacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecek. Bu da serin bir akşam geçireceğimiz anlamına geliyor.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, Eskişehir'de kısa süreli sağanak yağışların görülmesi mümkün. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C'ye kadar düşebilir. Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 21°C'ye ulaşacak. Salı günü, 20 Mayıs 2025, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 8°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 18 Mayıs'taki olası yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 20°C'nin üzerinde olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklıkların 9°C'ye kadar düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmakta yarar var. Ayrıca, UV endeksinin yüksek olabileceğini dikkate alarak, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 18 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, gündüz-gece sıcaklık farklarını göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.