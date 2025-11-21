HABER

Eskişehir 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Eskişehir’de beklenen hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 6°C arasında değişirken, sabah ve akşam saatlerinde serin bir his oluşacak. Cumartesi günü sıcaklık 17°C ile 8°C arasında seyredecek. Pazar günüyse 15°C ile 9°C arasındaki sıcaklık, bulutlu hava ile geçecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını ve uygun kıyafet seçimlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Cansu Akalp

21 Kasım 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 6°C arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serin bir his yaratabilir.

Cumartesi günü sıcaklık 17°C ile 8°C arasında seyredecek. Yüksek bulutlar arasında güneş zaman zaman görünecek. Pazar günü ise sıcaklık 15°C ile 9°C arasında olacak. Bulutlu hava etkili olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını koruma konusunda bu önemli bir önlem. Gün içinde güneşli anlarda ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak gereklidir. Cilt sağlığını korumak için bu önlemler önem taşıyor.

Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi, konfor sağlanmasına yardımcı olur. Bu sayede sağlıklı bir deneyim yaşamak mümkün olacaktır.

