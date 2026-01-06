Kuvvetli lodos Caddebostan Sahili'i vurdu, denize giren 3 kişi hastanelik oldu

Olay, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı. Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu.

KAYALIKLARA ÇARPAN 3 KİŞİ YARALANDI

Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BACAĞI KIRILDI

Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

