90 bin euro talep ettiler! Vermeyince tehdit edip aile bilgilerini gönderdiler

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği’nde 19 Şubat’ta tarihinde düzenlenen 'Bilgi Alma Tutanağı'nda yer alan beyanlara göre olay, yaklaşık 1–1,5 ay önce başladı.

90 BİN EURO TALEBİ

Tutanakta ifadesi bulunan avukat, müvekkilinden E.M.Ö. ve babası M.Ö. tarafından 90 bin euro istendiğini belirtti.

İddiaya göre para talebi karşılanmayınca tehditlerin dozu arttı.

AİLE BİLGİLERİ GÖNDERİLDİ

Avukatın beyanına göre şüpheliler, müvekkiline 'polnet sorgusu' çıktısı olduğu öne sürülen belgeler gönderdi.

Bu belgelerde yalnızca iş insanının değil, birinci derece yakınlarının da T.C. kimlik numarası, açık adres ve nüfus kayıt bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.

Avukat, kendisine iletilen fotoğrafları incelediğinde, belgelerde sicil numarasının yer aldığını ve sorgu tarihinin 1 Aralık 2025 olarak göründüğünü belirtti. Telefonla görüştüğü görevlinin, müvekkili hakkında herhangi bir resmi sorgu ya da işlem kaydı bulunmadığını söylediği tutanağa geçti.

Avukatın 5 Şubat tarihinde Bursa Nilüfer Organize Sanayi Polis Merkezi’ne giderek yaptığı yüz yüze görüşmede nöbetçi komiser, sistemde herhangi bir soruşturma kaydı bulunmadığını bildirdi.



Ayrıca adı geçen komiserin o gün görevli olmadığı ifade edildi.

KAYIT BULUNAMADI

Avukat, kendisine bazı belgelerin uzaktan gösterildiğini ancak incelemesine ya da örnek almasına izin verilmediğini beyan etti.Belgelerin hazırlanmış olabileceğine dair şüphelerini de tutanağa geçirdi. Yapılan kontrollerde, söz konusu "polnet sorgusu" görüntülerine ilişkin resmi sistemlerde herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.