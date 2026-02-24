HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

90 bin euro talep ettiler! Vermeyince tehdit edip aile bilgilerini gönderdiler

Fransa’da iş yapan bir işletmeciden 90 bin euro istendiği, ödeme yapılmayınca kendisi ve ailesine ait kimlik ile adres bilgilerini içeren “polnet sorgusu” görüntülerinin gönderildiği iddia edildi. Yapılan resmi incelemede söz konusu sorguların sistem kayıtlarında yer almadığı belirlendi.

90 bin euro talep ettiler! Vermeyince tehdit edip aile bilgilerini gönderdiler

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği’nde 19 Şubat’ta tarihinde düzenlenen 'Bilgi Alma Tutanağı'nda yer alan beyanlara göre olay, yaklaşık 1–1,5 ay önce başladı.

90 BİN EURO TALEBİ

Tutanakta ifadesi bulunan avukat, müvekkilinden E.M.Ö. ve babası M.Ö. tarafından 90 bin euro istendiğini belirtti.

İddiaya göre para talebi karşılanmayınca tehditlerin dozu arttı.

90 bin euro talep ettiler! Vermeyince tehdit edip aile bilgilerini gönderdiler 1

AİLE BİLGİLERİ GÖNDERİLDİ

Avukatın beyanına göre şüpheliler, müvekkiline 'polnet sorgusu' çıktısı olduğu öne sürülen belgeler gönderdi.

Bu belgelerde yalnızca iş insanının değil, birinci derece yakınlarının da T.C. kimlik numarası, açık adres ve nüfus kayıt bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.

Avukat, kendisine iletilen fotoğrafları incelediğinde, belgelerde sicil numarasının yer aldığını ve sorgu tarihinin 1 Aralık 2025 olarak göründüğünü belirtti. Telefonla görüştüğü görevlinin, müvekkili hakkında herhangi bir resmi sorgu ya da işlem kaydı bulunmadığını söylediği tutanağa geçti.

Avukatın 5 Şubat tarihinde Bursa Nilüfer Organize Sanayi Polis Merkezi’ne giderek yaptığı yüz yüze görüşmede nöbetçi komiser, sistemde herhangi bir soruşturma kaydı bulunmadığını bildirdi.

90 bin euro talep ettiler! Vermeyince tehdit edip aile bilgilerini gönderdiler 2
Ayrıca adı geçen komiserin o gün görevli olmadığı ifade edildi.

KAYIT BULUNAMADI

Avukat, kendisine bazı belgelerin uzaktan gösterildiğini ancak incelemesine ya da örnek almasına izin verilmediğini beyan etti.Belgelerin hazırlanmış olabileceğine dair şüphelerini de tutanağa geçirdi. Yapılan kontrollerde, söz konusu "polnet sorgusu" görüntülerine ilişkin resmi sistemlerde herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi: "Çocuklarımıza trafik bilinci kazandıracağız"Bakan Çiftçi: "Çocuklarımıza trafik bilinci kazandıracağız"
Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdıBalıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.