Eskişehir 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Sabah sıcaklığı 14°C, gündüz 21°C olarak ölçülecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında düşecek. Pazar ise değişken bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 19°C ile 10°C arasında olması tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun önlemler alarak hazırlıklı olunması anlaşılır bir durumdur.

Eskişehir'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında. Hava parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Akşam ve gece saatleri ise sıcaklık 18°C civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden 20 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden 31 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %77, gündüz %49, akşam %63 ve gece %81 olacak.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, Eskişehir'de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 19°C ile 8°C arasında değişecek. Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava değişken bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında seyredecek. Pazartesi günü, 27 Ekim 2025, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 24°C ile 11°C arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Cumartesi günü yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Akşam ve sabah saatlerinde sıcaklık düşecek. Uygun kıyafetler seçerek üşümeyi önleyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınabilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparak sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.

