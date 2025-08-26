HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Eskişehir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Eskişehir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 16°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar, kuzey yönünden hafif hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 30°C civarında olacaktır. Yüksek hava sıcaklıkları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Rüzgarın kuzey yönünden hafif hızla esmesi beklenmektedir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava oluşacaktır. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları önemlidir. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.