Eskişehir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 16°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar, kuzey yönünden hafif hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 30°C civarında olacaktır. Yüksek hava sıcaklıkları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Rüzgarın kuzey yönünden hafif hızla esmesi beklenmektedir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava oluşacaktır. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları önemlidir. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.