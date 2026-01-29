HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararı Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'ndan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre adli yargıda 6 hakim adayının ve 1 Cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı. İdari Yargıda ise 3 hakim adayı çeşitli mahkeme üyeliklerine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararı Resmi Gazete’de 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklamaCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama
Marmaris’te restorana silahlı saldırı: 1 yaralıMarmaris’te restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu atama kararları hsk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası bugün patlıyor! N'Golo Kante imzaya geliyor

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası bugün patlıyor! N'Golo Kante imzaya geliyor

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.