Eskişehir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 7°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurarak, planlarınıza esnek yaklaşmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.