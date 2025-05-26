HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 26 Mayıs Pazartesi hava durumuna göre yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Eskişehir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 7°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurarak, planlarınıza esnek yaklaşmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"
Esenyurt'ta bir restoranda yangın paniği! Ekipler sevk edildiEsenyurt'ta bir restoranda yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.