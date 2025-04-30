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Eskişehir 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir hava durumu, Eskişehir'de ikamet eden vatandaşlar tarafından merak edildi. 30 Nisan Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Eskişehir'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olarak bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Bu, gün boyunca güneşli bir atmosfer sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak. Hava bulutlu geçecek. 2 Mayıs Cuma günü gündüz 21°C, gece 9°C olacak. Hava yine bulutlu kalacak. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava bulutlu olacak. 4 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava bulutlu geçecek. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz 20°C, gece 8°C olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece 7°C olacak. Hava açık olacak. 8 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü gündüz 21°C, gece 8°C olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. 10 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava açık olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken en güncel bilgilere sahip olmanızı sağlar. Bu, olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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