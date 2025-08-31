HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu parlak güneş ışıkları ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden hafif esmesi ve nem oranı %61 seviyelerinde olması öngörülüyor.

Eskişehir 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. 2 Eylül Salı günü ise sıcaklık 29°C civarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olacak. Yüksek gündüz sıcaklıkları bunaltıcı olabilir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneşten korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu önlemler, hem gündüz hem de gece saatlerinde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndüÜnlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesiFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.