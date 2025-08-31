Eskişehir 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. 2 Eylül Salı günü ise sıcaklık 29°C civarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olacak. Yüksek gündüz sıcaklıkları bunaltıcı olabilir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneşten korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu önlemler, hem gündüz hem de gece saatlerinde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.