Eskişehir’de AK Parti milletvekili Ayşen Gürcan’ın makam aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın içerisinde bulunduğu makam aracına yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkış yapan bir başka otomobil çarptı. Kazada Gürcan ve beraberindeki 2 kişi yaralanırken, diğer otomobilde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bu akşam Ankara-Eskişehir E-90 karayolu Doğanca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ile şoförü ve danışmanının içerisinde bulunduğu makam aracına, Doğanca Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkış yaptığı belirtilen 41 NF 860 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde AK Parti’li Gürcan ve isimleri henüz öğrenilemeyen şoförü ve danışmanı ile diğer otomobilde 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Milletvekili Ayşen Gürcan ile diğer yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AK PARTİLİ VEKİLİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Kazadan sonra hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi alan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yaptığı açıklamada, Ayşen Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ayşen hanım emniyet kemeri taktığından dolayı bir ağrısı var. Şu an istirahate alındı. Sağlık durumu iyi. Bilinci açık, ister istemez bir travması var. Kendi de, darbe aldığından dolayı ağrısı var” dedi.

TOPLANTIDAN DÖNÜYORLARDI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın, Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldığı ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Albayrak’ın da kendi makam aracıyla Gürcan’ın arkasından geldiği kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



