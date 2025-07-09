Eskişehir’de bıçaklı kavga! 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, Vadişehir Mahallesi Mithat Körler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri bıçakla, 14 yaşındaki S.T.’ye saldırdı. Saldırı sonucunda karın bölgesinden yaralanan çocuk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. S.T., ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konuyla alakalı polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)